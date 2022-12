Arnhem wil Nijmegen achterna: gemeente moet nieuw paspoort voor transgender vergoeden

D66, de Partij voor de Dieren en GroenLinks in Arnhem dienen daarvoor een voorstel in. Nijmegen was de vorige maand de eerste gemeente die dit invoerde. De kosten bestaan uit het afgeven van een deskundigenverklaring (65 euro), kosten voor de deskundigenbeoordeling (250 euro) en de aanvraag van een nieuw identiteitsbewijs (73,20). De totale kosten per persoon bedragen daarmee circa 400 euro.

In Arnhem lieten afgelopen jaar tien mensen hun geslachtsregistratie aanpassen. D66 verwacht dat het aantal aanvragen groeit en houdt er rekening mee dat dat er komend jaar 25 zullen zijn. De partij wil dat de gemeente daarom 10.000 euro opzij legt om hen financieel te steunen.

‘Kosten zijn obstakel’

D66-raadslid Suzan Kemperman denkt dat de kosten nu voor een beperkt aantal mensen een obstakel vormen. Daarnaast wijst zij erop dat het aantal mensen van wie de geslachtsregistratie niet klopt met hun identiteit, aan het groeien is. Landelijk waren er in de afgelopen jaren 500 tot 800 mensen per jaar die zo'n wijziging wilden doorvoeren, in paspoort en rijbewijs.

Kemperman vindt dat financiële steun ook om een andere reden belangrijk is: ,,Daarmee dragen we bij aan het gevoel van acceptatie bij transgender en non-binaire mensen. Arnhem is namelijk een inclusieve stad waar iedereen in vrijheid zichzelf moet kunnen zijn.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.