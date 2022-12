Esther en Clara leven samen op een studentenkamer van 13 vierkante meter: ‘Het was dit, of terug naar Spanje’

Video Nachten doorwerken om kinderen ijspret te bezorgen: ‘Laten we duimen dat het nog iets kouder wordt’

Zouden we woensdag kunnen schaatsen in Oosterbeek? IJsmeester Sjon Grobbee doet ontzettend zijn best. Slapen doet hij nu nauwelijks om er maar voor te zorgen dat er straks een ijsbaan ligt. Een natuurschaatsbaan maken vraagt kennis, maar vooral doorzettingsvermogen en een beetje geluk. ,,Laten we duimen dat het nog iets kouder wordt.”

13 december