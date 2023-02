De boodschappen van Albert Heijn zijn er! Helaas is wel de carport op de auto gestort

Een ultiem kopje koffie dankzij Wageningse draaikegel­ko­lom­men­ma­chi­ne

Levensmiddelenbedrijven in de Foodvalley die meer smaak aan hun producten willen geven, kunnen sinds kort aankloppen bij ‘buurman’ Flavourtech. Het Australische bedrijf heeft onlangs een vestiging in Wageningen geopend en er komt binnenkort een proeffabriek in Ede.