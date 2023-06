De wonderlijke beelden van Erik Buijs staan prominent in Amsterdam: ‘Eigenlijk doe ik hetzelfde als in mijn jeugd’

Enorme vertraging en honderden meters berm in vlammen op door autobrand op de A12

De A12 bij Oosterbeek is zaterdagmiddag deels afgesloten in verband met een flinke autobrand. Het vuur was overgeslagen naar de berm. De brandweer heeft flink opgeschaald vanwege de kurkdroge natuur en de lastige blusomstandigheden.