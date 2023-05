Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Gelderland

indebuurt.nl Hoogte80 festival in Arnhem: alle handige info op een rij

Het festival is al jaren een begrip in Arnhem: Hoogte80 op de Geitenbult. Vier dagen lang staat het Geitenkampse stadspark in het teken van onder meer theater, dans, hapjes en drankjes, muziek, circus en poëzie. En met Hemelvaart is het weer feest. Ga jij langs? Dan is dit wat je wil weten over Hoogte80 2023.