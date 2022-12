Dit zijn de kerstwensen van Estée, Anwar en vele anderen: ‘Ook in kleine beslissingen zeg ik: bij twijfel doen!’

2022 was een roerig jaar, met oorlog, groeiende armoede en veel verdeeldheid. Maar nu is het bijna kerst, tijd voor bezinning, én voor goede kerstwensen. De Gelderlander vroeg bekende en minder bekende streekgenoten naar hun wensen: voor zichzelf en anderen.

Estée Strooker (32), chef-kok van ’t Amusement in Arnhem: Volledig scherm Topkok Estée Strooker van ’t Amusement druk met de voorbereidingen van het kerstmenu vorig jaar tijdens de corona-lockdown in december. © Erik van 't Hullenaar ,,Ik wens iedereen toe een beetje meer risico te durven nemen, niet te lang te blijven hangen in oude gewoontes, uit je comfortzone treden. Dat hoeven geen grote dingen te zijn, zoals het sluiten van je restaurant in mijn geval. Ook in kleine beslissingen: bij twijfel doen. Natuurlijk is dat spannend en dat voel ik zelf ook nu kerstavond in zicht is en ons laatste diner hier. Een emotionele achtbaan, maar ik weet dat ik de goede keuze maak.”

Anwar Manlasadoon (32), columnist van De Gelderlander en Arnhemse Held 2022:

,,Mijn allergrootste wens is dat alle vluchtelingen waar ook ter wereld hun familie volgend jaar weer in hun armen kunnen sluiten. Hoe dankbaar we ook zijn dat we hier veilig verblijven, het missen van de mensen die je het dierbaarst zijn, is zwaar. Tijdens de feestdagen helemaal. Ik weet het van mijn Syrische vrienden. Ze vieren kerst - dat soms net het Suikerfeest lijkt - maar van binnen voelen ze een leegte. Ik snap precies wat ze bedoelen.”

Anwar Manlasadoon is uitgeroepen tot Arnhemse Held van 2022.

Mascha Halberstad (49), regisseur van Oscar-inzending ‘Knor’: Volledig scherm Mascha Halberstad, regisseur van narratieve animatie en bekend van de film ‘Knor’, ingezonden voor de Oscars. © ANP ,,Meer kunnen genieten van de kleine dingen, dat wens ik iedereen toe. Zeker in deze heftige tijden is een beetje positieve energie zo welkom. Het is ook een wens die ik zelf ter harte wil nemen. Ik heb een jaar achter de rug waarin ik draaide op adrenaline en dat vind ik lekker, het is mijn drug. Nu het rustiger is, denk ik dus: hè wat saai. Maar dat is onzin. Hoe bijzonder is een mooie zonsondergang tijdens een autorit, lekker eten, samen zijn met vrienden?”

Benjamin Rankouw (64), kookt voor daklozen in Inloophuis Sint Marten:

,,Ik hoop dat mensen meer respect gaan krijgen voor de mening van een ander. De felheid die ik op sociale media zie, is zo heftig. Mensen vinden daklozen al snel kansloos: eigen schuld, dikke bult. Nou, zo eenvoudig is het niet. Ik heb zelf op straat geleefd en het kan iedereen overkomen. Zorg voor elkaar, dat probeer ik ook te doen. En ik hoop van harte dat in Arnhem middagopvang voor daklozen komt. Nu staan ze uren op straat in de kou, dat moet anders.”

Benjamin Rankouw kookt voor daklozen.

Cynthia Berendsen (47), herderin van de Rhedense schaapskudde: Volledig scherm Herderin Cynthia Berendsen. © Herderinn ,,Geluk, gezondheid en wijsheid, dat is wat ik wens. Ik hoop dat mensen de wijsheid hebben om kritisch naar zichzelf te kijken en de vraag stellen: wat zijn we eigenlijk aan het doen? Hebben we al die spullen nou écht nodig? Alles verandert om ons heen, alles verschuift. Veel eikenbomen gaan dood, waardoor voedsel voor de dieren schaars wordt. Laten we wat meer respect hebben voor de natuur én voor elkaar. Laten we wat plezieriger met elkaar omgaan.”

Willem Kruithof (58) uit Rheden, CNV-bestuurder, figureert in tv-series en in talkshows:

,,Mijn wens is dat mensen weer verbonden met elkaar raken. Vaak zijn ze zó met zichzelf bezig dat ze niet zien wat er om hen heen gebeurt. Je ziet een verharding in de maatschappij, maar we moeten het toch samen doen. Als het erop aan komt, zijn mensen wél betrokken, in moeilijke periodes steunen we die ander wél. Waarom niet wat meer oog voor elkaar? Let op je buurvrouw, sta in de trein op voor een ander. Het zijn de kleine dingen die het doen.”

Willem Kruithof.

Gerda Mulder (60) zette Samen in Oosterbeek op, om de vluchtelingen in haar dorp een warm welkom te geven: Volledig scherm Gerda Mulder. © Eigen foto ,,Mijn wens is dat iedereen zich veilig voelt. Ik weet hoe het is in een onveilige relatie te leven. Daarom ben ik dankbaar dat ik al 30 jaar een warme en liefdevolle relatie heb. Toon respect voor de verschillen tussen mensen. Omarm die verschillen en zie ze als een verrijking. Ik ben dan ook blij dat in Oosterbeek vluchtelingen zijn komen wonen. Ik vind het fijn om mensen te kennen die niet hetzelfde zijn als ik.”

Dennis Fräser verloor zijn vrouw zeven jaar geleden aan kanker op eerste kerstdag:

,,Ik ben van jongs af aan altijd bezig geweest met kerst en de geboorte van Christus. Maar de laatste jaren heb ik het moeilijk. We deden alles met zijn tweeën. Ik zal toch door moeten gaan. Ik heb mijn huis nog wel een beetje kunnen oppimpen en versieren. En ik hoop dat iedereen die mij lief vindt bij mij is. Kerst wil je delen met anderen. Lekker eten hoort er ook bij. Daar ga ik mijn best voor doen. En natuurlijk wens ik iedereen fijne feestdagen.”

Dennis Fräser is alleen met kerst, nadat hij zijn vrouw zeven jaar geleden verloor aan kanker.

