Een nostalgische Hollandse dag op de camping van Oranje Nassau’s Oord: ‘Lekker buiten’

Man belaagt jong meisje in park achter Arnhemse woonboule­vard, politie zoekt twee getuigen

De politie is op zoek naar een man die vorige week vrijdag een meisje belaagde in een park in Arnhem-Zuid. Het meisje was die avond aan het spelen op een zeecontainer achter de woonboulevard bij de Burgemeester Matsersingel toen een onbekende man haar belaagde. Ook zoekt de politie twee specifieke getuigen.