Eerste van negentig statushouders krijgen sleutel van hun tijdelijk huis in Wolfheze

De eerste statushou­ders vestigen zich in februari in Wolfheze, vooral gezinnen

WOLFHEZE - De eerste statushouders vestigen zich in februari in Wolfheze. Vanaf dan komen er wekelijks nieuwe gezinnen bij. De bedoeling is dat in totaal zestig mensen, onder meer uit Syrië en Afghanistan, tijdelijk op het terrein van Pro Persona komen wonen in afwachting van een huurwoning.