Eric ontweek na zijn pensioen ‘het zwarte gat’ en is nu euthanasiearts: ‘Afwijzen is zo verdrietig’

Elf lintjes in Renkum: onder anderen twee echtparen en een broeder krijgen onderschei­ding

Elf inwoners van de gemeente Renkum kregen woensdag een koninklijke onderscheiding. Drie van hen werden Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, de anderen lid. Ze kregen de onderscheiding woensdagochtend in het gemeentehuis in Oosterbeek uit handen van burgemeester Agnes Schaap. Eric Ullman ontving zijn onderscheiding woensdag later op de dag.