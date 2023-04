Expositie van indringende evacuatieverhalen: ‘Kinderen zonder vader en moeder naar vreemde plek, heel heftig’

Met Video Arnhemse ‘Legends of Rock Tribute Tour’ voor het eerst in eigen stad: ‘Laten we het maar eens proberen’

Het paasweekend staat bij de Rijnhal in Arnhem-Zuid helemaal in het teken van muziek: zaterdag een uitverkocht techno-evenement en zondag de Arnhemse ‘Legends of Rock Tribute Tour’, met tributebands van bijvoorbeeld AC/DC, The Rolling Stones en Queen.