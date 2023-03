Geen wereldberoemde harpisten en violisten meer in Oude Kerk Oosterbeek: ‘Stookkosten zijn te hoog’

Toekomst onzeker voor zalencen­trum Lebret in Oosterbeek: ‘Het dak is zo lek als een mandje’

Zalencentrum Lebret in Oosterbeek moet alles uit de kast halen om te blijven bestaan: het gebouw is dringend toe aan renovatie, vooral qua isolatie, zeker sinds de energieprijzen zo zijn gestegen. De culturele verenigingen in het gebouw slaan nu de handen ineen voor een benefietmiddag, voor de toekomst van hun thuis.