Drakenwork­shops en sessies met engelen: Nijmegen negeert kritiek van Vereniging tegen de Kwakzalve­rij

Een healing retreat in een Spaanse villa met zwembad. Of een cursus met draken en aartsengelen die mensen ‘van pijn bevrijdt’. Na felle kritiek van de Vereniging tegen de Kwakzalverij gaat Nijmegen toch door met het geven van korting aan lage inkomens voor dit soort sessies. In Arnhem en Overbetuwe klinkt er wél gemor.