Kijktip! 4e Nijver­heids­straat in Arnhem krijgt make-over in nieuw tv-programma

Misschien is het je de afgelopen tijd al opgevallen dat de 4e Nijverheidsstraat er groener uitziet dan een jaar geleden. Dat klopt, want deze straat in Arnhem werd bij het nieuwe tv-programma ’12 straten groen’ onder handen genomen.