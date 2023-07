Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Renkum vandaag

Arnhem vraagt burger advies voor nieuw afvalbe­leid: alles kan, ook herinvoe­ring betaalsys­teem

Hoe moet Arnhem de hoeveelheid restafval in de stad tot een minimum gaan beperken? Dat is kort samengevat de vraag die de gemeente in 2024 wil stellen aan een zogenoemd ‘Burgerberaad’ van 150 Arnhemmers. Het is de eerste keer dat dat middel wordt ingezet.