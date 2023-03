GVVV voegt voormalig talent van Ajax en AS Monaco per direct toe aan de selectie

De voormalig jeugdinternational, geboren in Renkum, zat zonder club sinds zijn vertrek bij NEC O21. López voetbalde in zijn jeugdjaren bij RVW (Renkum), Vitesse en Ajax. In 2017 pikte het Franse AS Monaco hem op, dat het talent ook tijdelijk stalde bij Cercle Brugge in België.

Na het oplopen van een kruisbandblessure keerde hij terug naar Nederland. De aanvaller ging weer voetballen bij NEC, maar daar raakte hij opnieuw geblesseerd.

,,Hij miste het spelletje te veel en dus waren wij blij dat hij voor een stageperiode bij ons koos”, zegt Rob de Boer, technisch manager van GVVV. ,,Hij is inmiddels weer helemaal fit, woont in de buurt en heeft het plezier weer terug. Met zijn kwaliteiten is Anderson López een welkome aanvulling met inzetbaarheid in de hele voorhoede.”

López is per direct speelgerechtigd. GVVV, koploper in de derde divisie, speelt zaterdag de derby bij DOVO.

