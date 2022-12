Heerenstraat Theater opent volgend jaar filmzaal in de Aula: ‘Jammer als het gebouw leeg zou staan’

Lenie (90) krijgt megaboete als ze blokhut naast huis niet afbreekt: ‘Dit kan ik er echt niet bij hebben’

Een groep bewoners van park Berkenrhode in Wekerom is verbolgen over de strenge handhaving op hun erven. De bewoners hebben het idee dat ze worden weggepest van het park door de gemeente Ede. De dwangsom die recent ten laste werd gelegd aan een oudere bewoner van het park, vormt de druppel. ,,Laat ons gewoon met rust.”

