Helder in Renkum vanochtend

Harskampse cultheld Lars van Wikselaar maakt zich op voor finale: ‘Blij dat de club een andere weg is ingeslagen’

Als de dag van gisteren weet hij het nog. En dat terwijl de laatste promotie van Harskamp al dertien jaar geleden is. Harskamp-aanvoerder Lars van Wikselaar (32) was er in 2010 in de finale tegen ZAC uit Zwolle bij en staat nu aan de vooravond van een nieuwe finale voor promotie naar de derde klasse.