Hoe de kozijnenman mensen bij de neus nam: ‘Hij was joviaal en kwam kundig over’

Kort daarna belt Paul P., kozijnbouwer uit Bemmel. ,,Hij vertelde me dat hij net voor zichzelf was begonnen, een scherpe offerte kon uitbrengen én nog diezelfde avond kon langskomen om de klus te bespreken. Hij kwam langs; zijn verhaal klonk heel goed. Het was nét niet te mooi om waar te zijn, maar het kwam wel in de buurt.”

Onvindbaar op internet

Zo belooft P. goedkope bouwmaterialen uit Duitsland te kunnen importeren en daardoor lagere prijzen te kunnen hanteren dan de concurrentie. Van Reekum: ,,Hij was joviaal en kwam kundig over. Ik besloot met hem in zee te gaan en een aanbetaling te doen van zo’n 4500 euro.”

Toch blijft er iets knagen. Want waarom is er niets over P. en zijn bedrijf te vinden op internet? En was de kozijnbouwer niet iets té gretig om de klus aan te nemen? ,,Noem me naïef, maar ik ging uit van het goede van de mens. Achteraf hoorde ik dat de prijs in zijn offerte wel heel veel lager was dan gangbaar is voor soortgelijke klussen, maar ik had op dat moment geen vergelijkingsmateriaal.”