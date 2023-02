Hoe het nieuwe boek van schrijfster Montefiore onnavolgbaar verbindend werkt in Doorwerth

Ruiters en mountainbi­kers op de Veluwe moeten mogelijk toch gaan betalen voor vignet

De kans is groot dat mountainbikers en ruiters binnenkort verplicht een vignet moeten kopen om over de Veluwe te rijden. Om paden, bankjes, borden en uitkijktorens te onderhouden, is geld nodig. ,,Het zou fair zijn als alle recreanten een bijdrage zouden leveren.”