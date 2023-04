Koploper Elsweide overklast Eendracht in restant, gehavend RVW kan Gelders Eiland niet bijbenen

Woonwijk in rep en roer over komst wapenhan­del: ‘Voldoet aan strengste eisen’

In Oosterbeek is ophef ontstaan over de komst van een wapenhandel, inclusief beperkte munitie-opslag, middenin een woonwijk. Het gaat om Eastcreek Arms Trading, dat in de Transvaalbuurt een kleine onderneming wil beginnen in de aan- en verkoop van exclusieve sportwapens en jachtgeweren.