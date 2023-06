Lekkende vaten gedumpt in Oosterbeek en Doorwerth

Leraren balen enorm, want ‘opvolger’ van PO in Actie stopt ermee: te weinig geld, te weinig medewer­king

Het Lerarencollectief stopt ermee. De organisatie is voortgekomen uit de succesvolle actiegroep PO in Actie, motor achter de landelijke onderwijsstakingen. Dat is vanavond besloten. Hiermee sneuvelt ook de enige beroepsvereniging voor leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs.