Man (35) schoot met alarmpistool bij woning in Renkum en bedreigde zijn ex, agent en bewindvoerder

Een 35-jarige man, destijds wonend in Arnhem, krijgt 260 dagen cel en tbs met voorwaarden, als het aan het Openbaar Ministerie ligt. De officier van justitie vindt dat de enige passende straf voor het schieten met een alarmpistool bij een woning in Renkum, het bedreigen van zijn ex plus haar moeder, een agent en een bewindvoerder.