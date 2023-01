Met vier oude barrels door Oost-Europa: Team Schoothoop uit Oosterbeek doet mee aan Carbage Run

OOSTERBEEK - Woeste hoogten, winterse omstandigheden en uitsluitend oude barrels. Team Schoothoop uit Oosterbeek doet mee aan een Carbage Run. Met vier oude auto’s. Die zijn van start gegaan in Dresden. Het team hoopt via Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije tweeduizend kilometer later op 27 januari te finishen in het Duitse Görlitz. Als het goed gaat tenminste.

,,Het is een verslaving”, zegt Paul Schoot, pater familias en garagehouder in Oosterbeek, over het meedoen aan de Carbage Run. ,,Zo’n 400 auto’s nemen deel. Er is veel saamhorigheid. Deze rally gaat niet om tijd, maar om hoeveel knotsgekke opdrachten een team goed uitvoert of hoe origineel de auto is.”

400 gepimpte auto’s

Het is volgens hem net carnaval met 400 gepimpte auto’s met een maximale dagwaarde van 500 euro door Oost-Europa. De auto’s moeten een bouwjaar hebben van vóór 2000. ,,Ik heb er veel zin in. We gaan voor het avontuur en de gezelligheid”, Paul Schoot.

,,De kans dat een van ons strandt, is vrij groot”, zegt Désirée Koletzki die samen met haar schoonzus Annemieke Doets een Renault 19 bestuurt. Maar met een team dat bestaat uit twee volleerde automonteurs én de verplichting voor alle deelnemers van de Carbage Run om elkaar te helpen bij autopech, gaat ze er vanuit dat het goed komt.

Renault 4 in rallystijl

De twee bedwingen straks het Reuzengebergte, de Karpaten en de Hoge Tatra. Samen met Sjoerd en Hidde Schoot die een Renault 5 besturen. Paul Schoot en zijn zoon Sil rijden in een Renault 4 in rallystijl. En Eileen Helffrich rijdt met Tom Knevel in een roze Dodge-bus geïnspireerd op Patrick Star uit Sponge Bob.

De avonturen van de Schoot-karavaan zijn te volgen via de app Polarsteps onder de naam Team Schoothoop.

