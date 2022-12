Na een paar keer heen en weer vraag ik me af wat er ook alweer leuk was aan schaatsen

Column Van StreekOf ik wilde schaatsen, vroeg mijn dochter. Ze was in de buurt en vond het wel leuk wat rondjes op de ijzers te maken. Of ik een jas wilde meenemen en de schaatsen. Oh ja, ze had ook nog trek na een dag lang werken in de horeca.