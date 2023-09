Na vertrek bij bij de atletiekbond traint Mul nu zijn eigen (top)parasporters: ‘De grootste uitdaging is vaker samen te trainen’

Na twaalf jaar nieuwe bestemming leegstaand pand van Koninklij­ke Marechaus­see: ‘Snel aan de slag’

Het heeft even geduurd, maar na twaalf jaar is er een nieuwe bestemming gevonden voor het voormalige kantoorpand van de Bereden Wapens op de Prins Mauritskazerne in Ede. Sinds het vertrek van de Koninklijke Marechaussee in 2011 stond het gebouw leeg. Straks komen er in het pand meerdere ambachtslieden en een gezinsvervangend tehuis.