Ondanks nat begin drukte in Openluchtmuseum: ‘Iedereen geniet, daarom ben ik hier ook graag’

met videoARNHEM - Rob Zoomer uit Arnhem kijkt elk jaar weer uit naar tweede kerstdag. ,,Dan is het extra gezellig in het park. Bovendien is dat de enige dag in het jaar dat ik mijn kerstmuts kan dragen”, zegt de bestuurder van een van de vier museumtrams die op 26 december door het Nederlands Openluchtmuseum rijden.

Het Openluchtmuseum is weer in kerstsferen gehuld en daar komen duizenden mensen op af. Het ritje met de tram is een ware trekpleister. Elke tram vertrekt vol vanaf het station naast de schaatsbaan die ook veel publiek trekt. Net als de wintermarkt in de Zaanse buurt.

Het park was tevreden met de opkomst. Andere jaren was het wel eens drukker, met als uitschieters 8000 tot 9000 mensen. Omdat het in de ochtend stevig regende, kwam de bezoekersstroom later op gang. Na de lunch werd het steeds drukker. ,,Dit aantal is goed te behappen. Mensen hoeven met hun auto niet uit te wijken naar een andere parkeerplaats en overal loopt het lekker door”, aldus een woordvoerder.

Sjaak Voeren komt uit Den Haag en geniet volop langs de schaatsbaan. ,,Wat wil je nog meer. We zijn lekker buiten. Voor mijn dochter is het hier geweldig. Ze kan lekker schaatsen. Als je echt rondjes wilt rijden, moet je naar een overdekte baan of wachten dat het weer gaat vriezen", zegt Voeren, die als kind wel eens in het openluchtmuseum is geweest.

Een paar meter verder zit Kees van Diepen uit Wageningen op een bankje. ,,Ik heb als opa een oppasrol. Ik let op de spullen en de baby die slaapt. Mijn dochters en hun kinderen zijn aan het schaatsen. Voor kinderen is het hier geweldig. Wij zijn naar het kindererf geweest, waar mijn kleinkinderen hebben gedanst. Natuurlijk zijn we daar met de tram naartoe gereden.”

Quote Dit is toch een heerlijk uitstapje op tweede kerstdag. Er is hier van alles te doen, voor jong en oud. Iedereen geniet Rob Zoomer, Bestuurder Museumtram Openluchtmuseum.

Op het winterplein in de Zaanse buurt is het ook een drukte van belang. De draaimolen draait overuren, een muzikant zorgt voor de muzikale noot en de poffertjes vliegen de pan uit. ,,Waar moeten wij hier beginnen”, vraagt Peter de Vries uit Deventer aan zijn twee zoons. ,,Er is zoveel te zien en te doen.”

Onderweg komt de tram met Zoomer weer langs. Voor de 26ste keer is hij trambestuurder op tweede kerstdag. Hij snapt wel waarom het druk is. ,,Dit is toch een heerlijk uitstapje op tweede kerstdag. Er is hier van alles te doen, voor jong en oud. Iedereen geniet. Daarom ben ik hier ook graag.”

