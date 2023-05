Ooit populair bij artsen, vroedvrouwen en nonnen en nu bijna verdwenen, maar liefde voor de Solex roest niet

Houten flexwonin­gen op Bennekoms boerenland. Of toch sportvel­den? ‘Anders verkoop ik toch niet’

Aart Jochemsen is 80 jaar en bezig zijn boerenbedrijf af te bouwen. Hij zoekt een mooie toekomst voor zijn land aan de noordwestkant van Bennekom. De gemeente Ede zoekt ruimte om veel woningen te bouwen. Gerben Kuipers (69) wil graag houten huizen neerzetten. Jochemsen en Kuipers vonden elkaar. Immers, een en een is twee. Of toch niet?