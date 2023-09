Ooit talent bij Ajax, nu speler van TEC en FC Bordeauxboys: ‘Anderen hebben nu mooie carrières, ik heb héél veel pech gehad

Wie nog wil genieten van Annemiek van Vleuten moet vandaag naar Ede, wereldtop­per gaat nog één keer op prijzen­jacht

Wereldtopper Annemiek van Vleuten won in haar imposante carrière alles wat er te winnen valt. De 40-jarige Wageningse is bezig met haar afscheidstournee en staat vanmiddag voor de aller-, allerlaatste keer aan de start van een meerdaagse wedstrijd. In Ede fietst ze de proloog van de Simac Ladies Tour.