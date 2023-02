Opgelet: Drielse Veer komende maandag en dinsdag uit de vaart

Nieuwe gemeente­werf voor de buiten­dienst van Renkum: zonder doolhof van materialen

De gemeentewerf op bedrijventerrein Veentjesbrug in Heelsum maakt plaats voor nieuwbouw. Het gebouw uit de jaren tachtig voldoet al lang niet meer aan de eisen van deze tijd. ,,Om het onderhoud in de wijken goed te kunnen blijven doen, is nieuwbouw nodig”, zegt Joa Maouche, wethouder in Renkum.