Peter en Anita houden het in Renkum voor gezien: ‘Ook winkeliers moeten inzet tonen, dat ontbrak’

Woningcor­po­ra­ties in de regio Arnhem maken vaart: honderden woningen per jaar verduurza­men

ARNHEM - Voor wie nog in een slecht geïsoleerde sociale huurwoning leeft - en dat zijn in de regio Arnhem nog relatief veel mensen - is er goed nieuws: woningcorporaties in Arnhem, Rheden en Renkum willen vaart maken met verduurzamen en willen honderden woningen per jaar aanpakken.

3 januari