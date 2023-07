indebuurt.nl Last minute kaartjes voor Burna Boy in Arnhem: dit kosten ze

Zondag 23 juli is het zo ver: Burna Boy komt het GelreDome in Arnhem op zijn kop zetten. Voor degenen die er bij willen zijn, maar nog geen kaartje hebben is er goed nieuws. Het concert is (nog) niet uitverkocht. Dit kosten de last minute tickets voor de show van Burna Boy.