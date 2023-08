Renkum krijgt er 60 tot 80 huizen bij: groene wijk met dorps karakter op plek oude schoolgebouwen

Statiegeld­beu­gels moeten gegraai uit de prullenbak tegengaan, maar waar blijven ze?

Overal afval rond een geopende prullenbak én opengescheurde vuilniszakken: sinds de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes is het op steeds meer plekken in met name de grote steden een zooitje. De statiegeldbeugel kan uitkomst bieden, maar er heerst nog veel koudwatervrees bij gemeenten. En ze brengen ook weer andere nadelen met zich mee.