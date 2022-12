Renkum wil ook in nieuwe eeuw door met Schaap; burgemeester voorgedragen voor tweede termijn

OOSTERBEEK - Agnes Schaap blijft ook de komende zes jaar burgemeester van Renkum. Dat is in elk geval de aanbeveling die de Renkumse gemeenteraad meegeeft aan de Commissaris van de Koning. Politiek Renkum wil een tweede ambtstermijn voor de PvdA-politica.

Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond uitgesproken in een besloten raadsvergadering, maakt de gemeente Renkum bekend. Schaap is daardoor ‘enorm vereerd’, laat ze weten. ,,Het voelt goed dat de gemeenteraad het vertrouwen in mij uitspreekt.”

De burgemeester wil graag verder in Renkum: ,,Mijn werk is nog niet af. Behalve naar alle uitdagingen die er ook in de komende jaren op ons afkomen, kijk ik ook uit naar de viering van het 100-jarige bestaan van de gemeente Renkum. Ik zal de laatste burgemeester zijn in de eerste eeuw van Renkum en nu dus ook de eerste in de tweede eeuw.”

Quote Ik zal de laatste burgemees­ter zijn in de eerste eeuw van Renkum en nu dus ook de eerste in de tweede eeuw Agnes Schaap, Burgemeester van Renkum

Schaap was wethouder in Wijchen toen ze in mei 2017 naar Renkum kwam om daar Jean Paul Gebben op te volgen als burgemeester. Gebben moest het jaar ervoor aftreden na een stapavond op de Arnhemse Korenmarkt terwijl hij piketdienst had.

Agnes Schaap werd destijds geselecteerd uit een groep van zo’n 40 kandidaten die zich had gemeld voor de Renkumse burgemeesterspost. De PvdA’ster was voor haar wethouderschap in Wijchen van 2006 tot 2014 raadslid van die gemeente onder de rook van Nijmegen.

De aanbeveling van de Renkumse raad gaat nu naar Gelders Commissaris van de Koning John Berends. Die stuurt dat stuk, aangevuld met zijn eigen advies, door naar minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken. De volgende ambtstermijn voor de burgemeester van Renkum gaat in op 12 mei 2023.

