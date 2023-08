Man die broodjes­zaak van zus dreigde op te blazen en vinger wilde afsnijden, krijgt straf: ‘Onaccepta­bel gedrag’

Een 32-jarige Arnhemmer die zegt dat hij de zorg voor zijn moeder in zijn eentje niet meer aankon, is voor het slaan van zijn moeder met een buis en het bedreigen van twee zussen veroordeeld. Hij dreigde de broodjeszaak van een zus in Arnhem op te blazen, en dreigde een zus in Apeldoorn elke dag dat ze niet meebetaalde een vinger af te gaan snijden.