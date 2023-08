Met Video Caroline van der Plas geeft startschot bij mondiale motor­crosswed­strijd; WK-strijd op Arnhemse Heide

Wat Zandvoort volgende week zondag is voor de Formule 1, is Arnhem dit weekend voor de motorcross. Motorsportpark Gelderland Midden is zaterdag en zondag het toneel van de GP of The Netherlands, met drie klassen waarin om het wereldkampioenschap wordt gestreden én een Europees kampioenschap.