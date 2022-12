Studenten willen betaald autoparkeren op de Wageningen Campus en geen extra asfalt

Alternatie­ve kerstavond in het Torckpark Wageningen

‘Kerst in het park’, met een levende kerststal en koorzang, beleeft in de avond van 24 december in Wageningen de tweede editie. Bij de eerste, in 2018, verzamelden zich honderden bezoekers in het Torckpark. Tussen vuurkorven, lampen en waxinelichtjes.

20 december