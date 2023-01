Thom Stunnenberg leidt met ‘wereldgoal’ ommekeer in tegen Otterlo, maar OVC’85 heeft nog lange weg te gaan in degradatiestrijd

Deze verzeke­rings­amb­te­naar laat overal in Arnhem legopoppe­tje Bricky opduiken: ‘Ik wil mensen vrolijk maken’

Geen plek in Arnhem die David Harpe (48) nog niet kent. Hij gaat wekelijks op pad om onder de noemer Bricks of Arnhem zijn favoriete legopoppetjes te fotograferen op de meest bijzondere plekken in de stad. Vanaf dit weekend staat zijn werk tentoongesteld in de Stadskeuken. ,,Het is een rondleiding door Arnhem, maar dan met foto’s.”

29 januari