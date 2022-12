Uitspraak over compenseren van veertien gekapte bomen op Wageningen Campus laat op zich wachten

De Kribbetjes­tocht wordt in Renkum steeds groter, nu al 130 kerststal­len in vensterban­ken, tuinen en garages

De Kribbetjestocht wordt in de gemeente Renkum een steeds groter evenement. Vanaf vandaag zijn maar liefst 130 kerststallen te bewonderen in vensterbanken, tuinen en garages. Wie wil, kan zelf een wandel- of fietstocht uitzetten langs de verschillende adressen in Oosterbeek, Heelsum en Renkum.

16 december