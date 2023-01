Vleermuizen die sloop bejaardenhuis al jaar tegenhouden, moeten worden verleid tot verhuizen

met video Tientallen demonstran­ten, maar nauwelijks boeren bij ‘boerenpro­test’ in Arnhem: ‘Onze regering liegt tegen ons’

ARNHEM - Het was aangekondigd als een boerenprotest, maar boeren waren er maandagochtend bij het provinciehuis in Arnhem nauwelijks. Enkele tientallen ‘sympathisanten van de boeren’ grepen daarentegen wél de gelegenheid aan om hun ongenoegen te spuien over overheidsbeleid.

23 januari