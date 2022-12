Voetbaldier Vincent wil zich niet meer verstoppen: 'Het is aan jou of je me accepteert zoals ik nu eenmaal ben’

‘Vampier van plezier’ of niet, Arnhem krijgt definitief afsteekver­bod voor vuurwerk

ARNHEM - Het afsteken van vuurwerk is bij de jaarwisseling van 2023-2024 écht verboden in Arnhem. De ban lag al in de lijn der verwachting, maar een ruime meerderheid van de gemeenteraad geeft er nu definitief groen licht voor.

10:05