Vrouw (56) die huurwoning in Elden opblies hoeft niet de cel in, behandeling wél verplicht

met video Ondanks nat begin drukte in Openlucht­mu­se­um: ‘Iedereen geniet, daarom ben ik hier ook graag’

ARNHEM - Rob Zoomer uit Arnhem kijkt elk jaar weer uit naar tweede kerstdag. ,,Dan is het extra gezellig in het park. Bovendien is dat de enige dag in het jaar dat ik mijn kerstmuts kan dragen”, zegt de bestuurder van een van de vier museumtrams die op 26 december door het Nederlands Openluchtmuseum rijden.

26 december