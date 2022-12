Vrouw ontdooit bevroren waterleiding en krijgt hal vol rook: ‘De schrik zit er goed in’

Snelheid omlaag in enkele straten van Wageningse binnenstad

De maximumsnelheid in een aantal straten in het centrum van Wageningen gaat naar beneden. Waar je nu nog 50 kilometer per uur mag rijden, is dat straks nog maximaal 30 kilometer per uur. Als alles volgens plan verloopt, gaat de maatregel in de eerste helft van het nieuwe jaar in.

