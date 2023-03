Zoveelste roof van kunstwerk Jits Bakker snijdt door ziel van zoon Tibo: ‘Alsof ze een kind van je wegnemen’

Parachu­tist landt in De Wereld in Wageningen

WAGENINGEN - Wageningen heeft er een vrijheidsmonument bij. In hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 in aanwezigheid van prins Bernhard de Duitse overgave in Nederland een feit werd, is door Tibo van de Zand (links), zoon van Jits Bakker en vertegenwoordiger van de stichting Jits Bakker Collectie, het beeld “De Parachutist” geplaatst.