Zware machines veranderen Janspark in hartje Arnhem tijdelijk in zandvlakte, extra bomen op komst

Mensen in de kou door groot tekort aan warmtepomp­mon­teurs: ‘Ontbreekt aan basisken­nis’

Verwarmingsmonteurs lukt het regelmatig niet een kapotte warmtepomp te repareren. Ze zijn niet deskundig genoeg of het systeem is verkeerd geïnstalleerd. Dat wreekt zich nu het deze dagen flink koud is.

14 december