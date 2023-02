Arjan Davelaar gaat met touwtrekkers uit Renswoude voor goud op NK: ‘Alles minder dan goud is teleurstellend’

Van wie is viervoeter Indy? Ex-geliefden Tina en Fred vechten het uit in de rechtszaal

De liefde tussen het stel uit Renswoude is verdwenen. Maar viervoeter Indy, die is er nog. De vraag is alleen: van wie ís de witte herder? Aan de rechter om daar uitsluitsel over te geven.

2 februari