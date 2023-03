Bekijk hier de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in de gemeente Renswoude

Buurtbewo­ners willen bosje van Koeman in Maarn zelf kopen, maar hebben (waar­schijn­lijk) niet genoeg geld

De stofwolken zijn neergedaald, de rust is teruggekeerd, maar de boosheid is nog steeds niet verdwenen. De bewoners van de Planetenbaan in Maarn begrijpen niet dat iemand hun geliefde bosje nagenoeg heeft leeggetrokken. Om verder onheil te voorkomen, willen ze met de eigenaar onderhandelen over de aankoop van het bosje.