Brand in schoorsteen van woning in Renswoude zorgt voor gedeeltelijke wegafsluiting tijdens spits

met video Na acht jaar start dan eindelijk de nieuwbouw voor Het Streek Lyceum: ‘Is echt hoognodig’

Het was een van de eerste zaken die in augustus 2014 op zijn pad kwamen toen hij rector werd van Het Streek Lyceum in Ede. Er werd gesproken over nieuwbouw. Woensdag was Wilfred Nep, sinds 1 januari baas van de hele christelijke scholengemeenschap, een van de personen die de symbolische eerste paal sloeg voor het nieuwe gebouw voor de ongeveer 1500 vwo-leerlingen.

12 januari