Hond Indy na vechtscheiding ‘ontvoerd’ naar Spanje; rechter raakt moedeloos van ruziënde baasjes

Woudenberg verliest ongeslagen status, titel in de koelkast: ‘Proost op de eerste competitie­ne­der­laag’

Woudenberg moet nog even wachten op het kampioenschap in de tweede klasse C. Toch is het binnenhalen van de titel slechts een kwestie van tijd. Daar doet de 0-3 nederlaag tegen Veensche Boys niets af aan. ,,In de eerste klasse gaan we het opnieuw proberen. Met eigen jongens, maar we zijn volwassener geworden.”