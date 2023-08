Nachtvlinders spotten populaire hobby: 62 soorten geteld in Renswoude

GVVV laat zege in blessure­tijd glippen, maar legt de lat hoog: ‘Van een doelstel­ling om niet te degraderen, ben ik niet gechar­meerd’

GVVV leek in het uitduel bij ADO’20 zijn rentree in de tweede divisie met een overwinning te bekronen, maar de Veenendaalse club liet in blessuretijd de 1-2 voorsprong uit handen glippen: 2-2. Eigen schuld, dikke bult, vond middenvelder Barry Maguire.