Eindelijk liggen er zonnepane­len op monumen­taal pand in Utrechtse Heuvelrug: ‘Kan stimule­rend werken’

Voor het eerst liggen er zonnepanelen op een monumentaal woonhuis in Utrechtse Heuvelrug. Eigenaresse Madeleine Ingenhousz is er maar wat blij mee. Ze kreeg vaak te horen dat panelen op een monument niet mogelijk waren, maar de raad stemde een paar maanden geleden in met een voorstel om beperkingen voor zonnepanelen weg te nemen.